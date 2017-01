Pub

Um em cada cinco trabalhadores de baixa médica podia trabalhar, concluiu o Ministério da Segurança Social, depois de ter reforçado a inspeção.

Mais de 56 mil trabalhadores estavam aptos para trabalhar, segundo os dados do Ministério da Segurança Social, revelados à TSF.

Milhares de trabalhadores foram convocados para ações de verificação, em 2016, no âmbito do reforço da ação das juntas médicas, incluído no plano de combate à fraude e evasão das contribuições.

A inspeção extraordinária levada a cabo pelo Serviço de Verificação de Incapacidades Extraordinárias, centrou-se em trabalhadores que há 40 ou mais dias não eram sujeitos a um exame por parte do grupo de médicos que avalia o grau de incapacidade do trabalhador.

Foram convocados 21 mil trabalhadores, nesta inspeção extraordinária. Cerca de 16% não compareceu por já ter regressado ao trabalho ou apresentando justificação.

Chegaram à avaliação 17518 pessoas e, destas, 3735, quase 21%, foram consideradas aptas para regressar ao trabalho.

O número aumenta para 56 mil se forem consideradas todas as pessoas que foram avaliadas em 2016. Num total de 262 mil inspeções, 56 mil deixaram de estar de baixa médica.

Perder o subsídio de doença é a única consequência para estes trabalhadores, de acordo com o gabinete da secretaria de Estado da Segurança Social.