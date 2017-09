Pub

A Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, abriu um curso baseado na vida da cantora norte-americana Beyoncé. Coordenado pelo professor Erik Steinskog, o curso tem como objetivo explorar o pensamento feminista negro e está inserido no Departamento de Artes e Estudos Culturais.

O crescente interesse no curso "Beyoncé, Género e Raça", que já conta com 75 alunos - o dobro das inscrições esperadas - obrigou a mudar o local onde as aulas serão lecionadas, passando para o anfiteatro da universidade, e a abrir uma nova turma.

Em entrevista ao canal dinamarquês TV2, citada pela BBC, Steinskog explicou que as aulas irão consistir no visionamento de vídeos e atuações da cantora, além de uma análise às letras das músicas.

"Iremos analisar as letras das músicas e os vídeos. Haverá um foco no género, na sexualidade e raça. O feminismo negro pode fornecer uma alternativa ao feminismo branco e europeu, além de apresentar novas formas de pensar. A teoria escrita por mulheres negras apresenta um ponto de vista distinto e um quadro de referências que não é muito conhecido na Escandinávia", afirmou Steinskog

"A Beyoncé é importante para compreender o mundo em que vivemos. Ela é uma das maiores artistas pop, o que a torna importante na análise dos tempos contemporâneos", acrescentou.

Em entrevista à revista da universidade, a U., o professor explicou que espera que a cantora seja um tópico interessante de estudo.

Erik Steinskog revelou ainda que é a primeira vez que a universidade foca em exclusivo uma artista feminina, sendo que já haviam sido lecionadas aulas sobre músicos masculinos, "o que apenas mostra como é predominante a influência masculina. Um curso que desafia essa influência é extremamente importante", concluiu.

Beyoncé, de 36 anos, apela frequentemente à igualdade de géneros, partilhando nas redes sociais fotografias alusivas ao tema. O álbum "Beyoncé", lançado em 2013, é marcado por mensagens feministas, sendo que o tema musical "Flawless" conta com a participação da escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.