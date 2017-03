"The Sun" garante que Ronaldo vai ser pai de gémeos

Pub

O jornal britânico avança na sua edição deste domingo que o craque português recorreu a uma barriga de aluguer

"A estrela do Real Madrid tem uma relação com a deslumbrante Georgina Rodriguez, mas uma norte-americana desconhecida está grávida [dele]", escreve este domingo o 'The Sun'. De acordo com o jornal britânico, Cristiano Ronaldo será pai de gémeos e o nascimento será "muito em breve", diz, citando "fonte familiar".

"O Cristiano e a família estão ansiosos por conhecer os novos membros do seu clã. Ele gosta de manter estes aspetos da sua vida em privado, mas disse aos familiares e aos amigos mais próximos que os meninos vão chegar muito em breve", refere a mesma fonte, acrescentando que o craque português, de 32 anos, "sente que é a altura certa para o seu filho ter irmãos com quem crescer".

CR7 já é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de seis anos. O nascimento do primogénito apanhou de surpresa os seguidores do madeirense, que anunciou que tinha sido pai através do Facebook. Na rede social, o futebolista explicou apenas que tem a custódia total do filho e que a identidade da mãe seria mantida em sigilo.

