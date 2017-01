Pub

O ator Shia LaBeouf lançou um protesto contra Donald Trump que irá durar quatro anos, localizado numa das ruas de Queens, EUA, e que será transmitido em direto e sem paragens numa plataforma online.

Entre os vários manifestantes que ontem mostraram o seu descontentamento em relação ao novo presidente norte-americano, estava uma cara bem conhecida. Shia LaBeouf fez ouvir esta sexta-feira o se desagrado em torno de Donald Trump, num bairro em Queens, e não foi de modas: lançou um protesto contínuo que pretende durar... quatro anos (sim, leu bem), o tempo da presidência de Trump.

O ator colocou um vídeo junto ao Museum of the Moving Image, nessa cidade, que estará constantemente a filmar os manifestantes que ali se juntarem contra Trump. A transmissão contínua será feita no site que LaBeouf criou, intitulado de He Will Not Divide Us [Ele Não Nos Vai Dividir]. É esta, também, a frase que se pede aos manifestantes que gritem neste local, ao longo dos próximos quatro anos.

"Aberto a todos, 24 horas por dia, sete dias por semana, esta manifestação será transmitida em tempo real e ao longo de quatro anos, ou durante o tempo que durar a presidência. Neste sentido, o mantra Ele Não Nos Vai Dividir servirá como resistência ou insistência, oposição ou otimismo, guiado pelo espírito de cada participante e da comunidade", lê-se na plataforma de protesto criada.

