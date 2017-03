Pub

Jogador e humorista trocam "galhardetes" na Internet

António Raminhos, conhecido humorista português, não é conhecido por ter muita vergonha. Vai daí e esta terça-feira provocou, de forma amigável e humorística, Ricardo Quaresma.

"O Quaresma colocou diamantes nos dentes e o filho está claramente a pensar 'f#***, porque é que não sou filho do Ronaldo?'", escreveu Raminhos nas redes sociais, partilhando uma foto de Ricardo Quaresma com o filho.

O craque da seleção nacional e do Besiktas não deixou o comediante sem resposta e, para surpresa de António Raminhos, respondeu: "Amigo, tens a legenda da foto enganada, mas eu vou-te ensinar... 'O Quaresma colocou diamantes nos dentes e o filho está claramente a pensar 'f#****, ainda bem que não sou filho do Raminhos, e o meu pai não faz vídeos daqueles comigo como ele faz com as filhas'. Um abraço"

A história termina com Raminhos a colocar moedas nos dentes e, no post original, até pede uma camisola do Besiktas a Quaresma.