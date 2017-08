Pub

Os Anya 100 Patch Pump Roller custam cerca de 2200 euros

A Saint Laurent lançou uns sapatos de salto alto com rodas incluídas na mais recente coleção, de outono/inverno. Ou seja, uns patins com salto agulha que parecem ser mais para ver do que para usar.

Os dois modelos dos Anya 100 Patch Pump Roller não estão disponíveis online, apenas em lojas da marca, e custam cerca de 2200 euros.

A coleção outono/inverno é a primeira de Anthony Vaccarello como diretor criativo da Saint Laurent.

