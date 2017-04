Pub

Socialite juntou-se ao grupo musical "Dois Brancos & Um Preto" para um single de Trap Pimba

Lili Caneças juntou-se aos youtubers portugueses Nurb, Conguito e Pakistan num videoclip que se tornou viral nas redes sociais. O vídeo dos três jovens que conta com a participação especial da socialite de 72 anos foi visto em menos de três dias mais de 50 mil vezes.

O nome do novo projeto musical dos youtubers é "Dois Brancos & Um Preto" e eles prometem oferecer ao público remasterizações de músicas que todos conhecem, num álbum de "Trap Pimba."

O primeiro single, que foi divulgado este sábado, traz uma nova versão do clássico Calhambeque, de Roberto Carlos, de Garagem da Vizinha, de Quim Barreiros, de Ó Senhor Guarda, de Emanual e de Carocha do Amor, de Fernando Correia Marques.

A música está incluída no álbum de "Trap Pimba" que o grupo vai lançar a 14 deste mês e que será apresentado ao vivo no Hard Club, no Porto, e no Musicbox, em Lisboa.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.