Pub

Os dois atores terão decidido cancelar o divórcio, anunciado há quase dois anos

Jennifer Garner e Ben Affleck estão a tentar salvar o casamento, tendo cancelado o divórcio, anunciado há quase dois anos. De acordo com a revista People, os dois atores não estão juntos, mas estarão a tentar salvar o casamento.

Terá sido a atriz, de 44 anos, a decidir travar o andamento do processo de divórcio, "Ela quer resolver as coisas com o Ben. Estão a fazer outra tentativa", afirmou uma fonte próxima de Jennifer Garner à publicação. No entanto, alguém próximo do casal garantiu que a decisão foi tomada pelos dois. "Há sempre uma hipótese de reconciliação", afirmou à revista.

O divórcio que iria pôr fim a dez anos de casamento foi anunciado em junho de 2015. "Depois de muita ponderação, tomámos a difícil decisão de divorciar-nos", afirmou o casal em comunicado. Poucos dias depois, a revista People avançou que um caso extraconjugal estaria na origem do divórcio.