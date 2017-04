A namorada de Cristiano Ronaldo com o jogador e o filho do craque

Pub

Namorada do português teve de se despedir do El Corte Inglés devido ao assédio dos fãs

A namorada de Cristiano Ronaldo ficou sem trabalho por causa da fama do craque português. Georgina Rodríguez, de 22 anos, trabalhava no El Corte Inglés em Madrid, como funcionária num espaço de venda da Prada dentro do centro comercial. Mas, segundo o El Mundo, chegou a acordo com a empresa para rescindir o contrato, devido à pressão dos fãs de CR7, que constantemente a assediavam para pedir autógrafos e selfies.

Segundo a imprensa espanhola, a jovem ganhava 1200 euros mensais, mais comissões por vendas. "A situação era surreal e insustentável. Havia pessoas curiosas que entravam na loja só para a ver. Até chegaram a pedir-lhe selfies enquanto estava a trabalhar", contou fonte próxima da empresa, que não deixou de destacar o profissionalismo de Georgina e a forma amável com que atendia os clientes.

Além dos paparazzi, que não arredavam pé - à espera que o próprio Ronaldo fosse ter com a namorada ao trabalho - Georgina terá sido mesmo obrigada a repelir agentes publicitários que iam ao local fazer-lhe propostas e chegou a atender clientes que eram, afinal, jornalistas que fingiam ser possíveis compradores e depois escreviam sobre o desempenho laboral da namorada de CR7.

Ainda que, de acordo com a entidade patronal, Georgina tenha agido sempre da melhor forma possível, a situação acabou por tornar-se demasiado incómoda, sobretudo quando se trata de um espaço comercial de uma marca tão luxuosa e exclusiva como a Prada. A jovem terá assinado a rescisão do contrato na semana passada e deverá agora dedicar-se em exclusivo aos trabalhos como manequim.