Capitel manuelino retrata uma figura em tudo semelhante ao presidente dos Estados Unidos

A imagem consta num capitel manuelino no Mosteiro dos Jerónimos e retrata uma figura em tudo parecida com a do presidente do Estados Unidos da América, Donald Trump. A semelhança no cabelo é mais do que evidente. Depois da página do Facebook "Iniciação à Genealogia- Árvores Genealógicas e Livros de Família" ter partilhado a imagem, esta tornou-se viral.

No fundo, não foram os "Simpsons" quem previu a chegada de Donald Trump à Casa Branca, mas sim D. Manuel I, que mandou erguer o Mosteiro dos Jerónimos.