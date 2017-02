Pub

O bairro de Rinkeby foi palco de confrontos entre alguns locais e as autoridades

Um motim, que terminou em confrontos entre locais e autoridades, ocorreu no bairro de Rinkeby, perto de Estocolmo, na noite da passada segunda-feira,

Tudo terá começado, de acordo com a Associated Press, após a polícia ter detido uma pessoa por suspeita de tráfico de droga.

No seguimento da detenção, o bairro, predominantemente imigrante, revoltou-se contra as autoridades, originando-se um motim. Os polícias foram mesmo atacados por pessoas que estavam na área e lhes atiraram pedras.

Foram pilhadas lojas, carros foram incendiados, e alguns dos agressores tinham a cara tapada. A polícia terá disparado tiros de aviso e, inclusivamente, para a população que se revoltava, mas nenhum ferido há a registar oriundo dos disparos.

Um agente ficou ferido após ter sido atingido por pedras e um homem foi detido. De acordo com as autoridades, civis tentaram que os atacantes não pilhassem as lojas, mas foram agredidos.