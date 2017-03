Pub

Suspeito detido tem 17 anos e estaria fortemente armado. Três pessoas foram baleadas, outras cinco ficaram em estado de choque

Um tiroteio num liceu na cidade de Grasse, na Riviera Francesa, fez oito feridos, informou esta quinta-feira o porta-voz do Ministério do Interior francês, Pierre-Henry Brandet, confirmando que foi feita uma detenção. Dos feridos, três foram baleados e outros cinco ficaram em estado de choque e tiveram de receber assistência médica. A polícia já informou que o caso não está a ser tratado como ataque terrorista.

Segundo a agência Reuters, o suspeito sob custódia das autoridades tem 17, era aluno na escola e anos e estava na posse de uma espingarda, duas pistolas e duas granadas. "O indivíduo não parece estar referenciado pela polícia", indicou fonte das autoridades.

Outra fonte policial revelou os contornos do ataque: o estudante do liceu Alexis de Tocqueville terá aberto fogo primeiro contra o diretor do estabelecimento, que ficou ferido - alegadamente sem gravidade. "Houve pânico e os estudantes refugiaram-se no supermercado" da vizinhança.

Entretanto, não foi confirmada a presença no local de um segundo suspeito, que estaria a ser procurado pelas autoridades, mas a polícia continua a trabalhar no perímetro para "desfazer todas as dúvidas".

O governo francês chegou a emitir um alerta nacional para atentado. Nas redes sociais, o Ministério do Interior escreveu que estava em curso "uma situação de segurança pública" e que a prioridade era a intervenção dos serviços de emergência e de socorro.

A Proteção Civil pediu à população local para permanecer dentro de casa, enquanto decorria a operação policial dentro e nas imediações do liceu.

