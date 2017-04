Pub

FEDOR, assim se chama a criatura mecânica criada pelos russos que, por sua vez, garantem que não há qualquer fim bélico no nascimento deste robô

Deve saber o que é uma Bimby, aquela máquina que faz comida de todas as maneiras e feitios juntando num só eletrodoméstico o que outros 12 fariam isoladamente.

Pois bem, a Rússia foi mais longe. Deu "à luz" um robô batizado com o nome de FEDOR que faz quase tudo. FEDOR conduz, muda lâmpadas, dispara armas com uma precisão milmétrica com as duas mãos, fura paredes. Enfim, e estas são algumas das tarefas que os russos mostraram porque até pode haver mais.

Um pormenor importante, mais ainda tendo em conta os tempos recentes, a Rússia garante que o seu robô não foi criado para fins militares.

"Robótica de combate é a chave para criar máquinas inteligentes. Treinar o disparo de armas é uma forma de ensinar as máquinas a definir prioridades de forma instantânea, e tomar decisões. Não criamos um Exterminador, ou inteligência artificial", disse no twitter o o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Rogozin.

Ao que a parece o FEDOR vai ter a sua primeira missão apenas em 2021.