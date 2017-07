Pub

Encontro dos dois presidentes realizou-se sem a presença do tradutor oficial americano

Os Presidentes dos EUA e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, tiveram uma segunda conversa, que foi mantida secreta, durante um jantar organizado para líderes do G-20 num encontro que teve lugar no início do mês na Alemanha, confirmou esta terça-feira um responsável da Casa Branca.

Os dois líderes já tinham tido uma reunião formal bilateral de duas horas, no dia 7 de julho, durante a qual, segundo Trump revelou mais tarde, Putin desmentiu as alegações de ter empregue quaisquer esforços para intervir nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Ao confirmar o segundo encontro entre os dois líderes que depois teve lugar, o responsável da Casa Branca não revelou quanto tempo durou e o que foi discutido.

Esta segunda conversa entre Trump e Putin ocorreu durante um jantar para os chefes de Estado do Grupo do G-20 e respetivas esposas, em Hamburgo, disse Ian Bremmer, presidente da consultora de risco político Eurasia Group, que foi o primeiro a denunciar o encontro numa nota enviado aos seus clientes.

A cobertura televisiva do jantar mostra que a primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, estava sentada ao lado de Putin. Mas Bremmer afirma que Trump saiu do seu lugar a meio do jantar e passou cerca de uma hora falando "em privado e animadamente" com Putin, tendo-se-lhes "juntado apenas o tradutor pessoal de Putin".

A falta de um tradutor oficial dos Estados Unidos despertou suspeitas junto de outros líderes presentes no jantar, disse Bremmer, que classificou a conversa uma "quebra dos protocolos de segurança nacional" dos EUA.

Trump está sob intenso escrutínio do Congresso norte-americano, nomeadamente, por parte de uma comissão especial que está a investigar a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e a sondar a hipótese de a campanha de Trump ter estado também envolvida. Trump já negou ter havido qualquer conluio entre a sua campanha e Moscovo.