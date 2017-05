Pub

Dados sobre o Estado Islâmicos foram fornecidos a ministro e embaixador russos

Donald Trump revelou informação secreta e classificada a Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, e Sergey Kislyak, embaixador russo nos EUA, aquando da reunião entre os três, a 10 de maio.

De acordo com o Washington Post, que cita fontes anónimas que estão, ou estiveram, próximas da Casa Branca e da administração Trump, o Presidente norte-americano divulgou informação bastante importante relativa ao Estado Islâmico.

A informação fornecida por Trump veio de um "aliado" que não autorizou a divulgação da mesma. O Washington Post, diz ainda que os dados são tão importantes e sensíveis que poucas pessoas dentro administração Trump tinham acesso ou conhecimento.

Segundo o jornal, a divulgação da informação secreta pode colocar em causa o "aliado" e a "fonte" com acesso ao modo de funcionamento do Estado Islâmico.

Depois da reunião, oficiais da Casa Branca, tentaram "conter os danos" efetuando telefonemas para a CIA e a Agência Nacional de Segurança (NSA).

Trump revelou "mais informação ao embaixador russo do que a partilhada com alguns aliados dos EUA", diz uma das fontes do Washington Post.

É ainda explicado que um dos mais graves detalhes revelados por Trump é o nome de uma cidade onde o aliado norte-americano terá detetado uma ameaça.

O conselheiro de segurança nacional, H.R. McMaster, que esteve na reunião, afirma que "não foram discutidas ou reveladas quaisquer operações militares que não fossem já conhecidas".

O jornal norte-americano explica ainda que se alguém dentro da administração discutisse tais assuntos com um "adversário" seria um ato ilegal. Porém, como Presidente, Trump tem autoridade para revelar informações classificadas e falar sobre segredos governamentais. Assim, é improvável que Donald Trump tenha infringido a lei.

"Toda a gente sabe que isto é muito sensível e a ideia de partilhar isto com os russos é problemática", diz um antigo funcionário da unidade contraterrorista norte-americana.

As reações do lado republicano não se fizeram esperar. John McCain diz que as alegações são "perturbadoras" caso sejam verdade. "Certamente que não queremos um presidente que divulgue informação secreta, mas sempre tem o direito de o fazer", acrescentou.

O senador Lindsey Graham, senador republicano com alta experiência a nível de assuntos de negócios estrangeiros, segurança e informação, afirmou também que é um caso "problemático". "Não faço ideia se é verdade. Se for, pode ser muito problemático. Não vou comentar mais", acrescentou.

Do outro lado da barricada, diz-se que é imperativo que Donald Trump se controle. "A Casa Branca tem de fazer algo, o mais breve possível, para se controlar e ficar em ordem", afirmou o senador democrata Bob Corker.

O encontro entre Trump, Lavrov e Kislyak aconteceu um dia depois da surpreendente decisão do Presidente, que demitiu o então diretor do FBI James Comey, líder da investigação de possíveis ligações entre a campanha eleitoral de Trump e a Rússia.

O The Independent recorda ainda que Trump tem criticado várias vezes quem divulga informação secreta. Relembra que, em fevereiro, o Presidente dos EUA disse que "o verdadeiro escândalo é que informação classificada está a ser dada ilegalmente como doces. Isso não é americano".

O jornal britânico diz ainda que já se especula bastante sobre o possível aliado que terá dado aos EUA a informação que Trump partilhou com a Rússia, afirmando que as "suspeitas" recaem já sobre o Five Eye. O Five Eye é um grupo de aliados que partilham informação desde o fim da II Guerra Mundial. Além dos EUA, é composto pela Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

Em atualização