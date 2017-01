Trump quer taxa sobre importações mexicanas para pagar muro

Pub

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, diz que presidente está a considerar uma taxa de 20%.

O presidente norte-americano, Donald Trump, quer impor uma nova taxa de 20% sobre todas as importações do México, de forma a pagar o muro que quer construir na fronteira entre os dois países.

Segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, a nova taxa fará parte da reforma fiscal que o Congresso dos EUA está a preparar.

"Quando olhamos para o plano que se está a desenhar, usando uma reforma fiscal como forma de taxar as importações de países com os quais temos défice comercial, como o México", disse Spicer. "Irá providenciar claramente os fundos de uma forma que respeita os contribuintes norte-americanos", acrescentou, sem dar mais pormenores.

De acordo com o plano que estará a ser estudado (que o Washington Post já explicou há dias), as importações do México pagariam uma taxa de 20%, mas os impostos sobre as exportações são devolvidos (tornando-as na realidade isentas de taxas). Como a balança comercial é negativa para os EUA, os economistas calculam que seria possível angariar 13 mil milhões de dólares só num ano. O Congresso calcula que o muro custe entre 12 e 15 mil milhões de dólares.

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou a viagem da próxima terça-feira a Washington, para se encontrar com Trump. E já repetiu que o México não pagará o muro.