Presidente dos EUA anunciou decisão no Twitter

Donald Trump anunciou esta quarta-feira, através do Twitter, que as pessoas transgénero não serão admitidas no exército dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos escreveu que "depois de consultar generais e peritos militares", decidiu que as pessoas transgénero não poderão servir no exército norte-americano, alegando que as forças armadas devem estar focadas na vitória e não em assegurar os "tremendos" custos médicos e o "transtorno" de lidar com pessoas transgénero.

