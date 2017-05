Pub

Michael Flynn foi assessor para a Segurança Nacional de Trump durante cerca de um mês

Donald Trump terá pedido ao ex-diretor do FBI, James Comey, para encerrar a investigação a Michael Flynn, que foi assessor do Presidente para a Segurança Nacional durante cerca de um mês.

Tal aconteceu em fevereiro, numa reunião entre Comey e Trump na Sala Oval, diz o The New York Times, que cita um memorando escrito pelo antigo diretor do FBI logo após a reunião. "Espero que possa deixar isto [investigação a Flynn] passar", disse Trump a Comey, de acordo com o memorando.

Caso se confirme a situação, o pedido de Trump poderá mesmo significar que o Presidente norte-americano tentou influenciar o trabalho do Departamento de Justiça e do FBI, que investigavam possíveis ligações entre a campanha de Trump e os russos.

A mesma publicação revela que James Comey escreveu o memorando, em que detalha a conversa com Trump, imediatamente após a reunião, que ocorreu um dia após Flynn se ter demitido. O memorando fará parte de uma espécie de arquivo que o ex-diretor do FBI estava a criar, devido ao que pensava ser uma interferência clara do Presidente numa investigação que estava a decorrer.

O The New York Times explica ainda que notas de um agente do FBI são tidas com muito credíveis, em tribunal, como evidência de conversas e declarações.

A publicação norte-americana explica que não leu o memorando, mas que lhe foram lidas partes do mesmo por pessoas próximas de Comey.

"Ele é um bom homem. Deixe isto", terá dito Trump a Comey, que se terá limitado a concordar com a primeira parte. "Concordo que é um bom homem", terá dito o ex-diretor do FBI.

A Casa Branca já negou a versão do memorando de James Comey.

"Enquanto o Presidente já expressou várias vezes a sua opinião de que o General Flynn é um homem decente que serviu o país, o Presidente nunca pediu ao Sr. Comey ou outra pessoa para terminar qualquer investigação, incluindo a que envolvia o general Flynn (...) Não é um retrato fiel e certo da conversa entre o Presidente e o Sr. Comey", lê-se.

A Casa Branca anunciou entretanto uma conferência de imprensa de Donald Trump, para às 21:00 (hora de Lisboa), na próxima quinta-feira.

A iniciativa ocorrerá por ocasião da visita do Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Será a primeira interação com os jornalistas depois da demissão de James Comey.

Em atualização