Presidente dos EUA fala também em desonestidade

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acusou esta segunda-feira a imprensa de estar a esconder "intencionalmente relatos de ataques terroristas". Num discurso no comando central militar dos EUA, Trump acusou mesmo alguns órgãos de comunicação de serem "desonestos".

"Vocês viram o que aconteceu em Paris e Nice. Em toda a Europa isso está a acontecer. Chegou a um ponto em que nada está a ser relatado. E em muitos casos a imprensa, muito desonesta, não quer relatá-lo. Eles têm as suas razões e há que compreender", disse Donald Trump.

Esta afirmação do Presidente, surge dias depois de a sua assessora Kellyanne Conway ter também acusado a imprensa de não cobrir alguns assuntos no mandato de Barack Obama na Casa Branca.

"Aposto que esta é uma informação nova para as pessoas, que o presidente Obama colocou uma proibição de seis meses para o programa de refugiados iraquianos depois de dois cidadão iraquianos terem vindo para cá, radicalizaram-se, e foram os mentores do massacre do Bowling Green [um alegado atentado que nunca se verificou]. A maioria das pessoas não sabe disto porque não se cobriu", disse Conway.

O referido massacre, no entanto, nunca existiu.