Tiroteio. Vários feridos perto do parlamento inglês

Pelo menos uma dezena de pessoas ficaram feridas na ponte de Westminster, perto do parlamento inglês em Londres esta quarta-feira. Segundo a Reuters, foi ouvido o que parecia ser um tiroteio do lado de fora do parlamento e o edifício foi encerrado.

A Reuters confirma que pelo menos duas pessoas foram baleadas.

A polícia informou que foi chamada para um incidente que envolve armas de fogo.

Testemunhas no local falam de um homem armado com uma faca, segundo a BBC.

Funcionários do parlamento foram instruídos a ficarem dentro dos escritórios. Pelo Twitter, o editor do jornal britânico The Sun confirmou que a primeira-ministra britânica Theresa May está em segurança, citando fontes do governo.

A estação de metro de Westminster foi encerrada a pedido das autoridades.

Em atualização

