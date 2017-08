Pub

Uma copa A equivale a um desconto de 5% enquanto uma copa G desconta 65% do valor da refeição

Um restaurante chinês tem sido alvo de polémica por oferecer descontos às mulheres, tendo por base o tamanho da copa de sutiã que usam.

A publicidade feita pelo restaurante mostra uma imagem de anime, em que as mulheres representadas estão em roupa interior, acompanhada do slogan: "Toda a cidade está à procura de SEIOS".

A imagem lista ainda os descontos que cada mulher pode obter mediante o tamanho da copa de sutiã, sendo que a copa A garante um desconto de 5% enquanto que a copa G vale 65% de desconto.

De acordo com a BBC, já foram apresentadas várias queixas às autoridades local relativas aos anúncios publicitários do restaurante "Trendy Shrimp", situado num centro comercial em Hangzhou, capital da província costeira de Zhejiang. Uma denúncia apelidava a publicidade feita pelo restaurante de "vulgar" e "discriminatória para as mulheres".

Os cartazes publicitários surgiram pela primeira vez a 1 de agosto, tendo sido posteriormente removidos.

Ainda assim, o gerente do "Trendy Shrimp", Lan Shenggang, defendeu a estratégia de vendas implementada: "Desde que a promoção começou, o número de clientes aumentou cerca de 20%. Algumas das meninas que conhecemos estavam muito orgulhosas - não tinham nada a esconder", disse.

Lan adiantou ainda que as clientes podiam reclamar os descontos junto das empregadas de mesa, a fim de "evitar constrangimentos" ao lidar com os funcionários masculinos.