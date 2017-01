Pub

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, lamentou e reprovou a decisão do recém-empossado Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar a construção de um muro na fronteira comum, reiterando que não o vai pagar.

"Lamento e reprovo a decisão dos Estados Unidos de continuar a construção de um muro que há anos nos divide em vez de nos unir. O México não acredita em muros", afirmou Enrique Peña Nieto, numa mensagem transmitida na quarta-feira pela televisão, em que reiterou que o México não vai arcar com as despesas do muro.

Donald Trump assinou na quarta-feira a ordem para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, garantindo que vai iniciar-se em "em meses", que o planeamento do projeto será feito "de imediato" e insistindo ainda que "em última instância" o custo será "reembolsado pelo México".

"O México oferece e exige respeito como a nação totalmente soberana que é", disse Enrique Peña Nieto, indicando ainda que ordenou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que reforce as medidas de proteção aos mexicanos que se encontram nos Estados Unidos.

Neste sentido, segundo Enrique Peña Nieto, "os 50 consulados nos Estados Unidos vão transformar-se em autênticos defensores dos direitos dos migrantes". "As nossas comunidades não estão sozinhas. O governo do México vai oferecer aconselhamento legal que irá garantir a proteção de que precisam", realçou.

O Presidente mexicano não indicou, porém, se pretende cancelar o encontro com o seu homólogo norte-americano, previsto para 31 de janeiro, afirmando que irá esperar pelo regresso de Washington de uma delegação de alto nível antes de tomar uma decisão sobre os próximos passos a tomar.

A proposta de Donald Trump de erguer um muro ao longo da fronteira com o México, que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros, para travar a entrada de imigrantes ilegais no território norte-americano, foi uma das mais polémicas que fez durante a sua campanha para as eleições presidenciais de novembro.

O Presidente dos Estados Unidos confirmou na quarta-feira, em entrevista ao canal ABC, que o governo federal irá adiantar o dinheiro necessário para iniciar a construção do muro, valor que vai ser posteriormente reembolsado pelos "vizinhos" mexicanos.

Segundo cálculos realizados pela comunicação social norte-americana durante a época eleitoral, a ideia de Donald Trump poderá custar cerca de 10 milhões de dólares (9,4 milhões de euros).

A ordem executiva relativa ao muro fronteiriço visa atribuir fundos federais para a planificação e a construção do projeto.

O Congresso, atualmente controlado pelo Partido Republicano, terá de aprovar o orçamento necessário para a construção do muro.

