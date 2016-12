Pub

Sobrinho de Anis Amri foi detido juntamente com mais duas pessoas

O sobrinho do presumível autor do atentado com um camião em Berlim foi detido este sábado na Tunísia, avançam as agências internacionais, citando fonte do governo tunisino. Outras duas pessoas com ligações a Anis Amri, o tunisino de 24 anos que foi abatido ontem pela polícia em Milão, foram igualmente detidas hoje na Tunísia. As autoridades têm sob custódia, ao todo, três pessoas relacionadas com o suspeito de Berlim.

Segundo a BBC, que cita o Ministério do Interior tunisino, os três detidos têm entre 18 e 27 anos e são suspeitos de pertencerem a uma rede terrorista.

Em atualização