A explosão ocorreu perto de um tribunal e foi provocada por um carro armadilhado com explosivos

Uma explosão ocorreu esta quinta-feira perto de um tribunal na cidade turca de Izmir, provocando pelo menos dois mortos e dez feridos. A polícia turca abateu dois suspeitos de terem cometido este atentado e está à procura de um terceiro cúmplice, segundo a Reuters.

As vítimas mortais são um polícia turco e um funcionário do tribunal.

A explosão, provocada segundo os media turcos por uma viatura armadilhada, ocorreu perto da entrada dos juízes e procuradores, precisou a cadeia televisiva CNN Türk.

As imagens difundidas pela televisão mostravam uma nuvem de fumo, enquanto ambulâncias e veículos da polícia se dirigiam para o local. Fotografias e vídeos gravados após a explosão já foram partilhados nas redes sociais.

No ano passado registaram-se pelo menos 14 atentados na Turquia, que fizeram 291 mortos e mais de 491 feridos, sendo Istambul - a cidade mais turística do país - e Ancara, a capital, as mais atacadas.

O último dos atentados foi na noite de Ano Novo, quando um homem armado disparou no interior de uma discoteca, fazendo 39 mortos.