"Dei uma pancada. Estou bem, não sinto nada", disse Francisco, tranquilizando os fiéis que se encontravam no local.

O papa Francisco, que hoje termina a sua visita à Colômbia, sofreu um pequeno golpe na cara, ao cortar-se no vidro do papamóvel quando saudava uma criança, durante um percurso pelo bairro de San Francisco, em Cartagena.

Francisco ficou ferido na sobrancelha e na maçã do rosto esquerda e recebeu assistência do comandante da polícia do Vaticano, Doménico Giani, tendo depois prosseguido o seu programa em Cartagena das Índias.

O papa está bem, magoou-se no vidro do papamóvel, tem um golpe por cima da sobrancelha e da maçã do rosto e foi-lhe aplicado gelo

Neste bairro da cidade de Cartagena, o papa pediu a bênção para aqueles que ajudam os mais desfavorecidos.

O líder da Igreja Católica chegou à praça de São Francisco, neste bairro, um dos mais pobres da cidade, onde residem essencialmente habitantes afro colombianos, e ali pronunciou uma breve oração.

O papa saudou dezenas de habitantes deste bairro e visitou a casa de Lorenza, uma mulher que se dedica a dar abrigo a pessoas de São Francisco.

Francisco regressou depois ao papamóvel para se dirigir para a igreja de São Pedro Claver, no centro histórico de Cartagena, onde rezará perante as relíquias do jesuíta espanhol do século XVII e fará a oração do Angelus.

