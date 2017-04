Pub

Casal diz ter sido escoltado por um segurança para fora do avião

Um casal de noivos foi expulso de um voo da United Airlines no sábado, quando viajava para a Costa Rica para celebrar o casamento. Michael Hohl e Amber Maxwell dizem que foram escoltados para fora do avião por um agente no aeroporto de Houston, mas a companhia aérea nega e afirma que não estiveram envolvidos agentes de segurança no incidente.

Os noivos contam que quando embarcaram no avião encontraram um homem a dormir nos seus lugares da classe económica, então sentaram-se noutros bancos, da classe "economy plus".

"Pensámos que não havia problema. Não é como se estivéssemos a tentar ir para a primeira classe", explicou Hohl ao jornal de Houston KHOU. "Nós estávamos simplesmente numa fila da classe económica a poucas filas de distância dos nossos lugares".

Quando foram abordados pelas hospedeiras de bordo, Michael e Amber tentaram pagar a diferença de preço para ficarem na classe "economy plus", mas esta opção não foi aceite.

O casal foi obrigado a regressar aos lugares originais e ainda assim, após ter seguido as instruções da tripulação, foi expulso do avião.

"Eles disseram que estávamos a ser desordeiros e um perigo para o resto do voo e para a segurança dos outros clientes", continuou Michael Hohl. "A maneira como a United Airlines lidou com esta situação foi ridícula".

A United Airlines afirmou domingo num comunicado que o casal insistiu em sentar-se numa classe para onde não tinha bilhetes e desobedeceu à tripulação quando esta pediu para regressarem aos lugares originais. "Foi-lhes pedido pela tripulação para abandonarem o avião e eles cumpriram".

A companhia aérea norte-americana tem estado no centro das atenções por ter expulsado de forma violenta um passageiro de um dos voos na semana passada. As imagens do médico de 69 anos David Dao ensanguentado e a ser arrastado para fora do avião tornaram-se virais na internet.

O advogado de David Dao afirmou que o médico provavelmente vai processar a companhia aérea, segundo a Reuters.

A transportadora aérea anunciou, no domingo, que começou a modificar algumas políticas após a polémica em torno da violenta expulsão de um passageiro de um dos seus aviões.