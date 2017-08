Pub

Mais de 9.000 migrantes chegaram a Espanha por mar desde o início de 2017

O serviço espanhol de Salvamento Marítimo disse ter resgatado perto de 600 migrantes que tentavam atravessar o Mediterrâneo a partir de Marrocos na quarta-feira, até agora um dos seus mais movimentados dias deste ano.

Foram resgatados 593 migrantes, 424 no Estreito de Gibraltar e 169 mais para leste no Mediterrâneo.

Hoje já foram resgatados cinco migrantes pelo mesmo serviço.

Mais de 9.000 migrantes chegaram a Espanha por mar desde o início de 2017, mais do dobro do número dos que alcançaram o país no mesmo período do ano passado.