"El Chapo" é a alcunha do mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera

O narcotraficante encontra-se, ainda, na cidade nortenha de Ciudad Juárez, fronteiriça com os EUA, enquanto aguarda que as autoridades norte-americanas o transportem para Nova Iorque.

O Governo do México entregou hoje às autoridades dos Estados Unidos o líder do cartel de Sinaloa, Joaquim "El Chapo" Guzman, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros do México.

Guzman foi entregue às autoridades norte-americanas depois de o Tribunal Superior do México ter recusado os recursos interpostos pelo seu advogado, nos quais o narcotraficante se opunha à extradição, anunciaram as autoridades mexicanas, em comunicado.

Considerado um dos mais perigosos e poderosos traficantes de droga do mundo, "El Chapo" foi colocado pela Forbes em 2009 na posição 701 da lista dos homens mais ricos do mundo. Esteve várias vezes preso em cadeias mexicanas e várias vezes conseguiu fugir