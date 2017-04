Pub

Polícia procura suspeito que terá feito pelo menos 13 vítimas

Está em curso uma caça ao homem lançada pela polícia de Cleveland, nos EUA, depois um homem ter cometido um homicídio em direto no Facebook.

De acordo com o Daily Mirror, o suspeito aparece num outro vídeo a dizer que já matou 13 pessoas naquilo a que chama de "matança da Páscoa". O homem, ao qual as autoridades se referem como Steve Stephens, explica que os crimes são "por causa" de uma mulher cujo nome não foi divulgado.

Frame do vídeo transmitido em direto no Facebook Facebook

Twitter

O vídeo do direto no Facebook começa com o suspeito dentro de um carro estacionado na berma da estrada. "Encontrei alguém que posso matar. Vou matar este homem que está aqui", diz, depois de sair da viatura. Stephens aproxima-se então do indivíduo em causa e diz-lhe para dizer o nome da tal mulher. O homem repete o nome e o suspeito explica: "É por causa dela que isto te vai acontecer". A vítima ainda reclama que não conhece a pessoa em causa, mas de nada lhe vale. É alvejado e cai no chão, imóvel.

Imagem do "live" do Facebook com os comentários de quem assistiu Facebook

Twitter

A conta de Facebook já foi desativada.

A polícia de Cleveland divulgou a foto do suspeito nas redes sociais.