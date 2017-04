Pub

Um jornalista finlandês que visitou a Coreia do Norte em abril mostra ao mundo como é passear de carro pelas ruas da capital Pyongyang, num vídeo que filmou a caminho do aeroporto. Longe das imagens de propaganda do regime, com desfiles e paradas em honra do líder Kim Jong-un, as imagens recolhidas por Mika Mäkeläinen mostram as ruas num dia chuvoso, filmadas a partir de dentro de um carro e dão uma visão sem filtros do quotidiano da cidade.

É um "manjar raro" diz na publicação em que partilhou o vídeo na rede social Facebook e em que chama a atenção para vários pormenores. "Neste vídeo pode ver com os seus próprios olhos que tipo de carros andam nas ruas de Pyongyang e como os habitantes se vestem", comenta o jornalista. E também os edifícios impressionantes e a propaganda nas ruas.

Mäkeläinen diz que este vídeo mostra o que não se vê no Google, mas o vídeo transmite a mesma sensação de ordem que pode ser vista em imagens do StreetView do Google da capital norte-coreana - no site é possível ver imagens 360 de vários pontos de Pyongyang, mas não de ruas inteiras.

Apesar das dificuldades que os turistas e jornalistas encontram para andar livremente pelo país, o jornalista garantiu à CNBC que filmou através do para-brisas, abertamente, e que ninguém o impediu. Ao longo da viagem foi partilhando também imagens no Twitter.

A Coreia do Norte está no centro das atenções da comunidade internacional devido aos seus testes de mísseis, que puseram o país em rota de colisão com os países vizinhos e com a os EUA. A tensão tem vindo a crescer nas últimas semanas.

