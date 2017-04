Pub

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpre no sábado 100 dias desde que assumiu o cargo, um período de tempo que é encarado como um barómetro da capacidade governativa de uma nova administração norte-americana.

Segue-se um conjunto de frases que marcaram este período:

"Tudo começa hoje.", Twitter, 20-01-2017

"A partir de agora, a América primeiro.", Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Hoje, não estamos só a transferir poderes. Estamos a retirar o poder de Washington para o devolver ao povo.", Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"20 de janeiro será recordado como o dia em que o povo voltou a mandar no país.", Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Vamos unir o mundo contra o terrorismo islâmico e varrê-lo da face da terra.", Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"[Esta] proteção levará a grande prosperidade e força. Vou lutar por vocês (...) e nunca vos vou desiludir. A América vai começar a ganhar de novo, a ganhar como nunca antes. Vamos trazer de volta empregos. Vamos trazer de volta fronteiras. Vamos trazer de volta riqueza. E vamos trazer de volta os nossos sonhos.", Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Estou 1.000% convosco (...), adoro-vos, respeito-vos.", em visita à CIA, 21-01-2016

"Vi os protestos ontem [sábado], mas tinha a impressão de que ainda agora tivemos uma eleição! Por que é que essas pessoas não votaram?", Twitter, 22-01-2016

"O mundo é um lugar de raiva" (...). Fomos para o Iraque, não devíamos ter ido. Não devíamos ter saído da forma que saímos. O mundo está uma confusão total.", 26-01-2017

"Se o México não estiver disposto a pagar pelo tão necessário muro, então será melhor cancelar a reunião programada [com o Presidente Enrique Peña Nieto].", 26-01-2017

"O México aproveitou-se dos EUA durante demasiado tempo. Enormes défices comerciais e a pouca ajuda na muito débil fronteira, isso deve mudar, AGORA.", Twitter, 27-01-2017

"Acho que o Brexit vai ser uma coisa maravilhosa para o vosso país. (...) Um Reino Unido livre e independente é uma bênção para o mundo.", Após um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, 27-01-2017

"Agora vão ter a vossa própria identidade, vão ter as pessoas que querem no vosso país. (...). Vão ser capazes de promover acordos de livre comércio sem ter alguém a observá-los e ao que estão a fazer.", Após um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, 27-01-2017

"Crio novas medidas de controlo para manter os terroristas islâmicos radicais fora dos Estados Unidos. Nós não os queremos cá.", 27-01-2017

"[O decreto de restrição à imigração e entrada de refugiados nos Estados Unido] está a funcionar muito bem. Vê-se nos aeroportos, por todo o lado.", 28-01-2017

"Para que as coisas sejam claras, não se trata de uma proibição contra os muçulmanos, como os 'media' noticiam falsamente. Isto não tem nada a ver com a religião, trata-se de terrorismo e da segurança do nosso país.", 29-01-2017

"O Irão estava de joelhos e prestes a colapsar quando os Estados Unidos lhe estenderam um salva-vidas sob a forma de acordo: 150 mil milhões de dólares (139 mil milhões de euros à taxa atual).", Twitter, 03-02-2017

"O Irão está a brincar com o fogo -- não aprecia a bondade que o presidente Obama teve com ele.", Twitter, 03-02-2017

"Quando um país não é capaz de dizer quem pode e quem não pode entrar e sair, especialmente por razões de segurança, é um grande problema.", 04-02-1017

"Vamos trabalhar com a Ucrânia, com a Rússia e com todas as outras partes envolvidas para ajudar a restaurar a paz junto à fronteira.", Após uma conversa com o líder ucraniano, Petro Poroshenko, 04-02-2017

"Existem muitos assassinos. Nós temos muitos assassinos. O que julgas? O nosso país é tão inocente.", Em resposta a um jornalista da Fox que apelidou Vladimir Putin de "assassino", 05-02-2017

"Não posso simplesmente acreditar que um juiz tenha posto o nosso país em tanto perigo. Se algo acontecer, a culpa será sua e do sistema judicial. As pessoas estão a entrar no país. Mal!", Twitter, 05-02-2017

"Às forças da morte e da destruição, saibam que os EUA e os seus aliados vão vencer-vos. Vamos vencer o terrorismo islâmico radical e não o deixaremos ganhar raízes no nosso país.", 06-02-2017

"Se os Estados Unidos não ganharem este caso [decisão judicial contra o veto migratório], como tão obviamente deveriam, nunca conseguiremos ter a segurança a que temos direito. Política!", Twitter, 08-02-2017

"A aliança entre os Estados Unidos e o Japão é a pedra angular da paz e da estabilidade na região do Pacífico.", 10-02-2018

"ENCONTRAMO-NOS NO TRIBUNAL. A SEGURANÇA DA NOSSA NAÇÃO ESTÁ EM CAUSA!"

Em reação à decisão judicial que confirmou a suspensão da sua ordem de interdição de entrada nos EUA de cidadãos de sete Estados de maioria muçulmana, Twitter, 11-02-2017

"Nós temos problemas que muitas pessoas não fazem ideia da sua gravidade. Obviamente, a Coreia do Norte é um grande problema. E nós vamos lidar com ele de uma forma muito determinada.", 13-02-2017

"Um dos piores acordos que alguma vez vi é o acordo sobre o [programa] nuclear iraniano. O meu Governo já impôs novas sanções ao Irão e vou fazer ainda mais para que o Irão nunca, mesmo nunca, desenvolva uma arma nuclear.", 15-02-2017

"Estou a ponderar as [soluções] de dois Estados e de um Estado, e gosto daquela de que ambas as partes gostarem. Fico muito satisfeito com aquela que as duas partes escolherem. Eu posso viver com qualquer uma delas.", 15-02-2017

"A minha equipa funciona como uma máquina afinada à perfeição.", 16-02-2017

"Olhem para o que se passa na Alemanha, olhem para o que se passou ontem à noite [sexta-feira] na Suécia. A Suécia, quem haveria de pensar? A Suécia. Eles acolheram muitos refugiados e agora têm problemas como nunca imaginaram que iriam ter.", 18-02-2017

"A minha declaração sobre o que se está a passar na Suécia era uma referência a uma história emitida na Fox sobre imigrantes na Suécia.", Twitter, 19-02-2017

"Seria um sonho espetacular se nenhum país tivesse de ter mísseis nucleares, mas se os outros países vão ter mísseis nucleares, então nós temos de estar no topo da matilha.", Reuters, 23-02-2017

"Vamos dar às nossas Forças Armadas as ferramentas necessárias para prevenir a guerra e, em caso necessário, lutar em guerra com o fim de ganhar.", 02-03-2017

"Terrível! Acabei de descobrir que o Presidente Obama colocou as minhas linhas [telefónicas] sob escuta na Trump Tower, mesmo antes da minha vitória.", Twitter, 04-03-2017

"Não deveríamos ter saído [do Iraque]. Iremos encontrar uma solução, quero dizer que temos de nos livrar do DAESH, no acrónimo em árabe.", Donald Trump, Presidente dos EUA, 20-03-2017

"Não podemos continuar a ter enormes défices comerciais (...) e perdas de emprego. As empresas americanas devem procurar outras alternativas.", 31-03-2017

"Esperamos que enquanto os Estados Unidos forem sinónimo de justiça, a paz e harmonia prevaleçam.", 07-04-2017

"Realizamos progressos espetaculares na nossa relação com a China.", No segundo dia da cimeira com o seu homólogo chinês Xi Jinping, 07-04-2017

"Ordenei esta ação [contra a Síria] para degradar a capacidade de a força aérea síria levar a cabo outros ataques com armas químicas e dissuadir o regime sírio de utilizar ou desenvolver armas químicas.", Em carta enviada aos líderes das duas câmaras do Parlamento dos Estados Unidos, 08-04-2017

"A Coreia do Norte está à procura de problemas. Se a China decidir ajudar, isso seria ótimo. Se não, vamos resolver o problema sem eles! EUA.", Twitter, 11-04-2017

"Queixei-me sobre ela [NATO] faz tempo. Disse que era obsoleta. Já não é obsoleta.", 12-04-2017

"Outro trabalho de êxito. Estamos muito orgulhosos das nossas Forças Armadas.", Sobre o ataque no Afeganistão, 13-04-2017

"É horrível, terrível! Isto nunca acaba e temos de nos manter fortes e vigilantes. AS minhas condolências ao povo francês.", Sobre um atentado em Paris que causou a morte a dois polícias, 20-04-2017

"[O acordo nuclear assinado em 2015 com o Irão] É péssimo e não devia ter sido assinado.", 20-04-2017

"Mais um ataque terrorista em Paris. O povo francês não vai aguentar isto muito mais tempo. Vai ter um grande impacto na eleição presidencial!", 20-04-2017

"O 'status quo' na Coreia do Norte é inaceitável e o Conselho de Segurança deve estar pronto para impor novas sanções mais fortes (...). É uma ameaça geral para o mundo.", 24-04-2017

"Nós vamos combater o antissemitismo, eu comprometo-me pessoalmente.", 25-04-2017

"Toda a gente pensa que o Canadá é maravilhoso e amável e eu também adoro o Canadá, mas, durante anos, eles eram mais espertos do que os nossos líderes.", 25-04-2017