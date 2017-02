Pub

Departamento de Defesa está preocupado com o ambiente e quer reduzir efeitos negativos das munições no solo e vida selvagem

O exército dos Estados Unidos quer substituir as munições usadas nos campos de treino militares por outras biodegradáveis. A preocupação com o ambiente é a principal motivação do Departamento de Defesa norte-americano, já que, como explica, as balas, granadas e outras munições "precisam de centenas de anos ou mais para se decomporem", segundo a CNN.

O Departamento de Defesa defende que o novo tipo de munição deve conter sementes de plantas que possam ser comidas por animais. O exército fala de um esforço para "utilizar sementes que cultivem plantas amigas do ambiente que removam os contaminantes do solo e consumam os componentes biodegradáveis desenvolvidos neste projeto".

"Os animais deveriam poder comer estas plantas sem efeitos secundários", continuam os serviços militares, num resumo apresentado pelo Small Business Innovation Research, um programa apoiado pelo governo federal.

O exército revelou que investigadores já conseguiram introduzir com sucesso sementes em material biodegradável para florescerem alguns meses depois.

Segundo a CNN, a preocupação com o ambiente surge para tentar limpar os campos de treino militares, que são dos locais mais poluídos dos Estados Unidos. Segundo a Agência norte-americana de Proteção do Ambiente, 900 dos 1300 sítios mais contaminados do país em 2009 eram campos militares.

O Departamento de Defesa argumenta que grande parte dos danos é histórica e ocorreu antes das questões ambientais estarem na ordem do dia. Skip Kazmarek, advogado ambiental que analisou bases militares, afirma que estes edifícios antigos tendem a usar tinta de chumbo e ter amianto, além de locais para queimar o lixo ao ar livre.

Kazmarek esclareceu à CNN ainda que o chumbo das munições, quando acumulado durante vários anos, pode "contaminar a água e pôr em risco a vida selvagem". Trocar as balas de chumbo poderia "melhorar a qualidade ambiental".

O esforço ambiental dos militares não se limita aos Estados Unidos. O Canadá anunciou no ano passado um plano para usar munições que não poluam as fontes de água próximas e as forças armadas suecas começaram a usar balas sem chumbo produzidas na Noruega.

Nic Jenzen-Jones, diretor dos Serviços norte-americanos de Investigação de Armamento explicou à CNN que o objetivo de usar munições neutras ou com efeitos positivos para o ambiente é dificultado por aspetos como o preço, a performance e a adaptação das mesmas às armas e equipamentos existentes. Contudo, o departamento de defesa parece estar dedicado a investir nesta questão, tendo em conta os últimos programas adotados.

É de relembrar que no último dia da administração Obama, o presidente pediu a eliminação progressiva do uso de balas de chumbo em desportos de caça em refúgios de vida selvagem, um passo que o exército poderá querer imitar.