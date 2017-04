Pub

NBC News avança que Estados Unidos preparam ataque preventivo

Os EUA estão a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, com armas convencionais, se esta avançar com testes de armas nucleares, noticiou hoje a NBC News, citando "múltiplos funcionários seniores dos serviços de informações".

A informação foi avançada pela estação na sua página na Internet, num texto onde acrescenta que a Coreia do Norte já avisou que "um grande acontecimento" estava para acontecer em breve.

Esta expressão foi interpretada como sendo um anúncio de proximidade de um teste nuclear, que poderia ocorrer inclusive este fim de semana, ainda segundo a NBC.

O portal 38north, especializado na Coreia do Norte, informou ontem que uma base norte-coreana está "preparada e pronta" para um novo teste nuclear, de acordo com imagens de satélite.

As imagens, obtidas na quarta-feira e analisadas pelos peritos do portal, indicaram existir "persistente atividade no portal norte [onde se realizaram os últimos testes norte-coreanos], nova atividade na zona administrativa principal e pessoal congregado no centro de comando das instalações" da base de Punggye-ri.

"Se os Estado Unidos se atreverem a optar por uma ação militar, ao clamar por um 'ataque preventivo' ou por 'destruir o nosso quartel-general'", a Coreia do Norte "está pronta para reagir perante qualquer forma de guerra" por Washington, afirmou a agência estatal de notícias norte-coreana KCNA no início da semana após o envio de um porta-aviões norte-americano para a península coreana.