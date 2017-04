Pub

Pentágono assume que utilizou aquela que é conhecida como "mãe de todas as bombas"

As Forças Armadas norte-americanas anunciaram esta quinta-feira que utilizaram no Afeganistão aquela que é a mais potente bomba não nuclear do seu arsenal, numa série de ataques a complexos do ISIS.

O engenho, de 10 toneladas, tem a designação oficial de GBU-43 Massive Ordnance Air Blast Bomb, cuja sigla dá MOAB, que lhe vale a alcunha Mother of All Bombs - "a mãe de todas as bombas".

O porta-voz do Pentágono, Adam Stump, citado pela AP, afirmou que a bomba foi utilizada contra esconderijos em cavernas do Estado Islâmico na província de Nangarhar, próxima da fronteira com o Paquistão.