Presidente turco diz que esta é "a melhor resposta às injustiças"

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou esta sexta-feira aos turcos da diáspora na Europa para formarem famílias com pelo menos cinco filhos, considerando que seria "a melhor resposta" face "às injustiças" que enfrentam.

"Educai os vossos filhos nas melhores escolas, assegurai-vos que as vossas famílias vivam nos melhores bairros, conduzam os melhores automóveis, vivam nas melhores casas e façam cinco filhos, e não apenas três. Porque vocês são o futuro da Europa", declarou Erdogan, num discurso em Eskisehir, sul de Istambul.

Erdogan emitiu estas declarações no decurso de um comício de campanha para o referendo constitucional de 16 de abril destinado a reforçar os poderes presidenciais.

"Esta será a melhor resposta às injustiças contra vós", acrescentou.

Erdogan tem vindo a denunciar sistematicamente as discriminações de que, na sua perspetiva, são vítimas os turcos, e de forma geral os muçulmanos, na Europa, desde o início de uma crise diplomática com diversos países europeus, em particular a Alemanha e Holanda, após a proibição imposta a ministros turcos de participarem em comícios no âmbito do referendo de abril.

A diáspora turca da Europa inclui milhões de pessoas, e cerca de 2,5 milhões têm direito de voto nos escrutínios turcos.

O Presidente turco, pai de quatro filhos, tinha já exortado em 2016 as mulheres turcas a terem pelo menos três filhos, suscitando críticas dos militantes pelos direitos das mulheres.