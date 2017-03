Pub

Presidente da Turquia diz que a Europa tem de mudar de atitude

O presidente da Turquia Tayyip Erdogan disse esta quarta-feira que os europeus não estarão em segurança no mundo se a Europa não mudar de atitude, segundo a Reuters.

"Se a Europa continuar assim, nenhum europeu em nenhuma parte do mundo andará pelas ruas em segurança", disse o presidente aos jornalistas em Ancara. "Nós, como turcos, pedimos que a Europa respeite os direitos humanos e a democracia".

A Turquia tem vivido momentos de tensão com a Alemanha e a Holanda devido ao cancelamento e proibição de comícios turcos nestes países. Erdogan queria fazer campanha para o referendo que se vai realizar a 16 de abril.

Esta terça-feira, o presidente Tayyip Erdogan, advertiu que após a conclusão do referendo constitucional vai "falar" com a União Europeia sobre a sua relação com a Turquia.

"Não nos ameaçarão com nada, nem com o processo de adesão à UE nem com o acordo de readmissão [de refugiados]. Após a aprovação do sistema presidencialista em 16 de abril, nascerá uma Turquia muito diferente", anunciou o Presidente durante um discurso em Ancara, transmitido pela cadeia televisiva NTV

A Turquia mantém desde 2005 conservações para garantir o estatuto de Estado-membro, mas em diversos países europeus têm aumentado as críticas face ao que designam por "desvio autoritário" de Erdogan.

