Programa tem "tecnologia cognitiva que lhe permite pensar como um humano" e deverá aumentar a produtividade da empresa

Uma empresa japonesa de seguros vai substituir 34 dos seus funcionários por um software de Inteligência Artificial. A Fukoku Mutual Life Insurance acredita que ao instalar o Watson Explorer da IBM poderá aumentar em 30% a produtividade e poupar 140 mil ienes por ano, cerca de um milhão e 100 mil euros.

O Watson Explorer vai ser instalado este mês por 200 mil ienes, cerca de um milhão e 600 mil euros, segundo o Telegraph, e a empresa acredita que em dois anos conseguirá reaver o investimento. Os trabalhadores vão ser despedidos em março.

O programa de Inteligência Artificial Watson Explorer tem "tecnologia cognitiva que lhe permite pensar como um humano" e consegue analisar e interpretar dados, "incluindo textos não estruturados, imagens, áudio e vídeo", segundo a IBM, e como mostra o vídeo.

Este software deverá calcular com melhor precisão o valor do seguro a ser pago, baseando-se nos dados clínicos de cada cliente.

A Inteligência Artificial está a progressivamente a introduzir-se no mercado de trabalho japonês. A partir do próximo mês, os funcionários públicos do país deverão começar a utilizar este tipo de software.

Até 2035, quase metade dos empregos no Japão vão ser executados por robôs, segundo um relatório de 2015 da empresa de consultoria de tecnologia Nomura Research Institute.