Porta-voz da Casa Branca afirmou que Trump "tem sido incrivelmente duro com a Rússia"

O porta-voz da Casa Branca afirmou esta terça-feira que Donald Trump espera que a Rússia devolva a Crimeia à Ucrânia.

"O presidente Trump deixou claro que espera que o governo russo diminua progressivamente a violência na Ucrânia e devolva a Crimeia", disse Sean Spicer. "Ao mesmo tempo, ele espera e quer dar-se bem com a Rússia, ao contrário das administrações anteriores, para que possamos resolver juntos os muitos problemas que o mundo enfrenta, como o Estado Islâmico e o terrorismo", continuou.

Na briefing desta terça-feira, Spicer afirmou ainda que "o presidente tem sido incrivelmente duro com a Rússia". "Ele continua a levantar a questão da Crimeia, que a antiga administração [de Barack Obama] permitiu que fosse confiscada pela Rússia. A embaixadora dele para as Nações Unidas denunciou a ocupação russa de Crimeia perante o Conselho de Segurança da ONU no primeiro dia", afirmou o porta-voz, segundo o Politico.

Sean Spicer referia-se à anexação da península de Crimeia por parte da Rússia em 2014, um ato que foi fortemente criticado pela comunidade internacional e fez com que Obama aplicasse sanções à Rússia.

É a primeira vez que a administração de Donald Trump faz uma crítica clara a Vladimir Putin, após o presidente dos Estados Unidos ter feito vários elogios ao líder russo no passado.