Uma criança de 5 anos foi multada em 150 libras, cerca de 170 euros, por ter montado uma banca na rua para vender copos de limonada.

O pai da menina, Andre Spicer, contou à BBC que a filha quis vender limonada aos fãs de música que, no fim de semana passado, se dirigiam para o Lovebox Festival. Com a ajuda do pai, instalou-se em Mile End, leste de Londres. "Ela queria pôr um sorriso no rosto das pessoas. Estava muito orgulhosa dela", contou Spicer. "Mas depois de um curto período a vender, quatro agentes da autoridade aproximaram-se vindos do lado oposto da rua. Fiquei chocado. Pensei que iam dizer-nos para arrumar as coisas e ir embora".

Mas não foi isso o que aconteceu: os agentes começaram a ler um guião, explicando à criança que não podia estar ali porque não tinha licença. "A minha filha agarrou-se a mim a gritar, 'papá, fiz uma coisa má'", explicou o pai. "Foi-nos então passada uma multa de 150 libras. Arrumámos e fomos para casa".

Um porta-voz do município já veio pedir desculpa pelo sucedido. "Lamentamos muito. Esperamos que os nossos agentes da autoridade tenham senso comum e usem o poder que têm com sensatez. Claramente não aconteceu. A coima vai ser imediatamente cancelada e contactámos o senhor Spicer e a filha para pedir desculpa".