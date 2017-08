Pub

Seul lançou oito bombas para demonstrar ter capacidade para destruir Pyongyang

A Coreia do Sul levou a cabo um exercício militar poucas horas depois de a Coreia do Norte ter lançado um míssil que sobrevoou o Japão como forma de demonstrar ter capacidade para destruir Pyongyang em caso de necessidade.

Seul lançou oito bombas MK 84, com cerca de 900 quilos cada, a partir de quatro caças F-15K num alvo predefinido na província de Gangwon, no nordeste do país, a cerca de cinco horas de carro de Seul, explica a CNN.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do presidente sul-coreano afirmou que Moon Jae-in queria mostrar a capacidade do país para enfrentar a Coreia do Norte, avança a Reuters. Fonte do Ministério da Defesa garantiu que as bombas atingiram o alvo. "O exercício reconfirmou a capacidade da Força Aérea da Coreia do Norte para destruir a liderança do inimigo em caso de emergência, disse à CNN.

Apesar deste ensaio, Seul insiste que vai procurar o diálogo com a Coreia do Norte, enquanto responde com firmeza aos seus testes de mísseis, como o realizado hoje, o qual sobrevoou o Japão pela primeira vez desde 2009.

"O Governo fará esforços diplomáticos para resolver o problema nuclear da Coreia do Norte de forma pacífica", afirmou hoje o ministro da Unificação de Seul, Cho Myoung-gyon, após o mais recente disparo de um míssil por parte de Pyongyang, citado pela agência Yonhap.

O titular da Unificação sul-coreano fez o comentário durante a sua intervenção num fórum sobre ajuda humanitária à Coreia do Norte, horas depois de o regime de Kim Jong-un ter efetuado o seu 13.º lançamento de um míssil balístico desde o início do ano.

O ministro da Unificação alinhou-se assim com a postura que tem sido exibida pelo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, desde a sua chegada ao poder em maio, a qual tem sido a de seguir uma dupla via: procurar diálogo, por um lado, e prosseguir com as sanções contra a Coreia do Norte, por outro, com o objetivo de conseguir a sua desnuclearização.

"A Coreia do Norte tem-se concentrado no desenvolvimento de programas nuclear e de mísseis, ignorando os pedidos internacionais. O Governo [sul-coreano] condena veementemente a provocação", afirmou Cho Myoung-gyon em referência ao lançamento de hoje.

A Coreia do Norte lançou hoje pelas 06:30 (23:00 de segunda-feira em Lisboa) um novo míssil, a partir das proximidades de Pyongyang, que caiu a aproximadamente de 1.180 quilómetros do Cabo de Erimo, na ilha de Hokkaido, após percorrer mais de 2.700 quilómetros e alcançar o 'pico' a cerca de 550 quilómetros de altura, de acordo com informações do executivo japonês.

Na sequência do disparo do míssil pela Coreia do Norte, o primeiro a sobrevoar território japonês desde 2009, e a pedido de Tóquio e Washington, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza, esta tarde, uma reunião de emergência, em Nova Iorque.