A Coreia do Norte promete uma "resposta sem piedade" a qualquer provocação dos Estados Unidos, anunciou hoje a agência oficial norte-coreana, KCNA, citada por agências internacionais.

Evocando o recente ataque de forças norte-americanas na Síria, a KCNA afirmou que a administração do presidente Donald Trump "entrou numa fase de ameaças abertas e chantagens" à Coreia do Norte.

Já antes, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano havia dito que a situação na península coreana está num "círculo vicioso" e que os comentários "agressivos" do Presidente dos EUA no Twitter estão "a causar problemas".

Em entrevista exclusiva à Associated Press, Han Song Ryol disse que não é a Coreia do Norte, mas sim os Estados Unidos e o Presidente Donald Trump que estão "a causar problemas".

"Trump está sempre a fazer provocações com as suas palavras agressivas... Não é a Coreia do Norte, são os Estados Unidos e Trump que estão a causar problemas", disse.

Han Song Ryol disse que Pyongyang não vai "ficar de braços cruzados" face a um ataque preventivo dos Estados Unidos.

A tensão em relação à Coreia do Norte acentuou-se nos últimos dias e a comunidade internacional admite que pode estar iminente um novo ensaio nuclear, possivelmente este fim de semana.

Na quinta-feira, depois de anunciar um bombardeamento no Afeganistão, Trump afirmou que "a Coreia do Norte é um problema" e que" o problema será tratado". Além disso, segundo a NBC News, os EUA estão a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, com armas convencionais, se esta avançar com testes de armas nucleares.

Imagens de satélite divulgadas esta quinta-feira indicavam que a Coreia do Norte estaria na iminência de realizar um sexto ensaio nuclear a curto prazo, sugerindo especialistas que este poderia decorrer já este sábado, data em que se assinala o 105.º aniversário do nascimento do fundador do regime, Kim Il-sung, avô do atual dirigente, Kim Jong-un.

A China, que advertiu que um conflito pode "estalar a qualquer momento", anunciou hoje a suspensão das ligações aéreas para a Coreia do Norte a partir de segunda-feira.

A suspensão dos voos da companhia aérea estatal Air China foi anunciada pela televisão oficial chinesa, CCTV, nas redes sociais.

A Rússia, por seu lado, "muito preocupada" com o ressurgimento de tensões na Coreia do Norte, exortou hoje todas as partes a conterem-se e evitar qualquer ação que possa ser interpretada como uma "provocação".