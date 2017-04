| Osservatore Romano/Handout via REUTERS

Pub

O papa emérito alemão até nem costuma beber álcool mas celebrou o aniversário com um brinde de cerveja da sua terra natal.

Sentado entre o irmão Georg Ratzinger e o ministro-presidente da Baviera, Horst Seehofer, e com o ex-secretário pessoal Georg Gänswein de pé atrás dele, Bento XVI brinda com uma caneca de cerveja alemã. Foi assim que o papa emérito celebrou os 90 anos nos Jardins do Vaticano.

O alemão Joseph Ratzinger até nem costuma beber álcool, mas não podia escapar a uma cerveja quando recebeu a visita de um grupo de amigos vindos da Baviera. Os festejos foram adiados para hoje, apesar de Bento XVI ter feito anos no domingo, para não coincidirem com a Páscoa.

Em fevereiro de 2013, Bento XVI anunciou a renúncia, deixando todos em choque, uma vez que nenhum papa o fazia desde 1415. Foi sucedido por Francisco a 13 de março.