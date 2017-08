Pub

Detidos tentaram apoderar-se das armas dos guardas

Um tiroteio num tribunal de Moscovo fez esta terça-feira pelo menos três mortos e quatro feridos, revelam responsáveis russos, segundo a agência Associated Press (AP).

Em comunicado, citado pela AP, o Comité de Investigação da Rússia informou que o tiroteio aconteceu quando cinco arguidos que estavam algemados tentaram escapar enquanto eram escoltados por dois agentes no tribunal regional de Moscovo.

Um dos réus terá tentado, de acordo com o comunicado, estrangular um dos guardas, dando oportunidade aos restantes para que se apropriassem das armas dos agentes.

No tiroteio, dois guardas ficaram feridos e três arguidos em julgamento foram mortos. As autoridades revelaram ainda que o incidente aconteceu antes de uma sessão do julgamento de um gangue com nove membros, que é suspeito de ter matado mais de uma dúzia de condutores. Os réus abatidos seriam membros do gangue.

A imprensa russa chegou a apelidar o grupo criminoso de gangue do "Grand Theft Auto", por referência ao videojogo. Os homens em julgamento, segundo a AP, estavam acusados de 17 homicídios e duas tentativas de homicídio. Seriam responsáveis por aterrorizar os automobilistas de Moscovo em 2014: punham lagartas nas estradas, obrigavam os condutores a sair dos veículos e baleavam-nos.

Os nove homens eram todos oriundos da Ásia central.