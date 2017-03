Pub

Abraham Poincheval quer replicar experiência de uma galinha

O artista francês Abraham Poincheval prepara-se para passar três semanas num "aquário" vidrado a... chocar ovos. A performance está a ter lugar, desde ontem, no Palais de Tokyo, um museu de arte contemporânea em Paris.

"Vou transformar-me numa galinha", afirmou Poincheval, citado pela BBC, afirmando que esta experiência deverá durar entre 21 a 26 dias. A ideia é mesmo chocar os ovos, que estão num pequeno contentor debaixo da cadeira onde o performer vai permanecer sentado (está previsto que se levante apenas meia hora por dia).

O artista francês, de 44 anos, tem-se destacado por algumas performances que podem ser consideradas insólitas, mas que são explicadas pelo próprio como uma forma de explorar diferentes conceitos de tempo para diferentes espécies e objetos naturais. Há cerca de um mês Poincheval passou uma semana fechado (literalmente) numa rocha de doze toneladas - que foi cortada ao meio e escavada com o formato do seu corpo para que o artista francês pudesse permanecer sentado, sendo novamente fechada. Poincheval também já passou 13 dias dentro da escultura de um urso, no Museu da Caça e Natureza de Paris, alimentando-se de vermes para imitar a dieta do animal.

Agora vai passar três semanas sentado numa cadeira, com um cobertor isolante feito pelo artista coreano Seglui Lee, para manter a temperatura do corpo alta e conseguir chocar os ovos.

