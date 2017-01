Pub

O programa "Zondag Met Lubach", do canal de TV holandês VPRO, brincou com a eleição e com as políticas de Donald Trump

"O mundo inteiro assistiu à tomada de posse do 45º presidente dos Estados Unidos: Donald J. Trump. Porque nós percebemos que o melhor é darmo-nos bem, decidimos apresentar-lhe o nosso pequeno país de uma forma que será provavelmente a mais apelativa para ele". É este o texto de introdução de um vídeo elaborado pelo programa Zondag Met Lubach, do canal de TV holandês VPRO, que desde que foi divulgado no YouTube, há três dias, já conseguiu quase dez milhões de visualizações.

Com voz do comediante norte-americano Greg Shapiro, a filmagem brinca com as políticas anunciadas por Trump, desde o muro na fronteira com o México à Trump Tower. "Nós temos o Madurodam, que é a maior cidade em miniatura do mundo. É fantástica. Pequena, mas fantástica. As praças são tão pequenas que não são precisas muitas pessoas para as encher. É fantástico", ouve-se no vídeo, numa alusão às imagens que compararam a dimensão da multidão que estava em Washington no dia da tomada de posse com aquela que tinha estado em 2009, visivelmente maior, quando Barack Obama chegou à Casa Branca.

"Entendemos que seja a América primeiro, mas podemos pelo menos pedir que a Holanda venha em segundo? Pode ser", questionam no vídeo, que foi disponibilizado com legendas em inglês. "Obrigado por assistir e as melhores felicidades. Nós temos as melhores felicidades do mundo", termina.