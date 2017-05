Pub

Se o resultado de 13 de maio fosse igual seria a melhor classificação portuguesa de sempre.

Se as pesquisas no Google valessem pontos no festival da Eurovisão a participação portuguesa deste ano ficava em quinto. É a esta a conclusão de um exercício do Google News Lab.

O jornalista Maarten Lambrechts analisou os dados por país, contabilizando o número de vezes que cada canção foi pesquisada, traduziu esses números para o sistema de pontos utilizada na Eurovisão, e concluiu que a canção de Salvador Sobral ficaria em quinto - com 12 pontos de Espanha, Dinamarca, Finlândia, Estónia, Letónia e Montenegro. E ainda 8 de França ou 7 da Austrália, por exemplo.

Segundo este mesmo sistema, os 12 pontos de Portugal iriam para Espanha.

O grande vencedor da final de Kiev seria a França, seguida de perto pela canção italiana e búlgara. A Australiana seria a outra canção que ficaria à frente de "Amar pelos Dois".

O exercício foi feito com dados recolhidos a três de maio, abrangendo os setes dias anteriores.