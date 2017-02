Pub

Lúcia Moniz, Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley e Andrew Lincoln são alguns dos atores que regressam para esta curta-metragem

Catorze anos depois da estreia do filme O Amor Acontece (Love Actually), o realizador Richard Curtis achou que era tempo de ver o que se passa na vida das muitas personagens que apresentou ao mundo, numa pequena sequela que vai contar com a "Aurélia" de Lúcia Moniz. A curta-metragem é por uma boa causa, já que vai servir para recolher fundos para a Comic Relief, uma instituição de solidariedade fundada por Curtis.

A atriz portuguesa vai voltar a dar vida à personagem que a tornou famosa internacionalmente e vai voltar a contracenar com Colin Firth, que entretanto até ganhou um Óscar. "Vou participar com muito gosto por variadíssimas razões. Em primeiro lugar porque fiquei sensibilizada com o objetivo, admiro muito o trabalho que a organização faz", explica.

Lúcia Moniz foi convidada pelo autor e realizador, que teve "esta ideia de ver como vivem estas personagens em 2017", e admite que há muitos bónus: "Obviamente que aceitei também porque vou voltar a estar com o resto do elenco, a começar pelo Colin Firth."

Hugh Grant, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster e Rowan Atkinson são alguns dos outros atores do filme original que vão voltar para a sequela. A curta chama-se Red Nose Day Actually e tem estreia marcada na BBC a 24 de março, data em que se comemora o Dia do Nariz Vermelho em Inglaterra.

"Nunca sonharia em fazer uma sequela para O Amor Acontece, mas pensei que seria divertido fazer 10 minutos para ver o que se passa nas vidas deles", disse o realizador. "Será certamente um momento nostálgico", concluiu, citado pela Variety.

A atriz portuguesa lembra como o "tempo voou" desde que filmou O Amor Acontece, há 14 anos, e diz que ainda fala da experiência com um sorriso. "Traz boas recordações, fui extremamente bem recebida, a começar pelo super super colega Colin Firth, e hoje atrevo-me a dizer que somos amigos". A atriz prepara-se agora para viajar até Londres, para as filmagens.

