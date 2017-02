Pub

Imagens da filha do presidente dos EUA a olhar para o primeiro-ministro do Canadá tornaram-se virais

Após a acesa reação à fotografia de Ivanka Trump, o pai e o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau na Sala Oval da Casa Branca, com Ivanka sentada à secretária do presidente, há novas imagens da filha de Donald Trump a incendiar as redes sociais, mas agora por motivos puramente humorísticos.

As fotografias em causa, tiradas esta semana durante a visita oficial de Trudeau à Casa Branca, mostram Ivanka a olhar para o primeiro-ministro canadiano durante uma reunião sobre a desigualdade de género no mercado de trabalho, na qual a filha de Trump participou.

E vários internautas decidiram ironizar com a expressão de Ivanka, que parece "derretida" a observar Trudeau.

"Arranja alguém que olhe para ti como a Ivanka Trump olha para o Justin Trudeau", escreveu Phiilip Lewis, jornalista do Huffington Post, no Twitter.

"A Ivanka Trump olha para o primeiro-ministro do Canadá como eu olho para pizza", escreveu outro utilizador.

Não é a primeira vez que o primeiro-ministro canadiano, de 45 anos, é alvo deste tipo de brincadeiras nas redes sociais: Trudeau é muito elogiado pela aparência jovem e estilo descontraído, e até já ganhou a alcunha de "primeiro-ministro que rouba namoradas" devido à atenção que normalmente recebe por parte do sexo oposto.

Tanto que alguns internautas chegam mesmo a notar que ninguém resiste aos encantos do canadiano, recuperando imagens de outros encontros ou visitas de Estado em que mulheres como a duquesa de Cambridge ou a atriz Emma Watson parecem olhar embevecidas para o primeiro-ministro. E nem Donald Trump escapou.

Porém, Trudeau também parece ter o seu ponto fraco no que toca à admiração por outras pessoas: a forma como interagia com Barack Obama, que antecedeu Donald Trump, foi por várias vezes alvo de piadas na internet, já que o primeiro-ministro canadiano parecia idolatrar o antigo presidente.

"Toda a gente está a falar sobre como as mulheres olham para o Trudeau mas vejam como o Trudeau olha para o Obama", escreveu uma internauta.

Nos últimos dias, e aproveitando a passagem do canadiano pela Casa Branca, muitos norte-americanos foram para as redes sociais comparar os encontros de Trudeu com Barack Obama e Donald Trump.

