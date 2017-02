Pub

Rede social mais utilizada do mundo anda "à caça" de quem viola direitos de autor no Facebook Live

O Facebook monitoriza todas as emissões de vídeo dos utilizadores da rede social para "apanhar" quem esteja a utilizar a plataforma para violar direitos de autor, nomeadamente relativamente às transmissões de jogos de futebol.

O esquema, noticiado esta terça-feira, consiste numa série de perfis criados para emitir os jogos através do Facebook Live e que são apagados mal as partidas acabam.

Ao DN, fonte oficial da rede social reiterou que a empresa tem um sistema de proteção de direitos de autor que abrange os vídeos "em direto".

"Verificamos todas as emissões, comparando-as com a lista de referência de Direitos de Autor, e se for encontrada duma correspondência, interrompemos o vídeo", explica nota enviada ao DN.

Esta lista de referência é enviada ao Facebook pelas empresas de media e o sistema é automático, segundo um post no blogue oficial da rede social que descreve o seu funcionamento.

Segundo o jornal El País, que noticiou o caso, os jogos mais pirateados têm sido os das ligas inglesa, espanhola, mexicana e a Liga dos Campeões da UEFA. Jogos dos campeonatos portugueses e brasileiros também têm sido pirateados.