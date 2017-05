Pub

O temporal surpreendeu as estrelas do cinema, da TV e da música

Uma chuva de granizo repentina interrompeu ontem o desfile de estrelas na passadeira vermelha dos MTV Video & TV Awards (os antigos MTV Video Movie Awards), em Los Angeles. A cerimónia habitual em que os convidados e os nomeados mostram os modelos escolhidos teve de ser cancelada, tal a quantidade de água que caiu.

A zona da passadeira vermelha ficou alagada e as estrelas tiveram de mudar-se para o interior da sala.

A cerimónia foi apresentada por Adam DeVine e premiou os melhores do ano no cinema e na televisão. O filme "A Bela e o Monstro ganhou a categoria de filme do ano e a sua protagonista, Emma Watson foi eleita como melhor ator/atriz, na estreia dos prémios sem distinção de género.

A série do ano é Stranger Things e o prémio de melhor interpretação em série foi para Millie Bobby Brown nessa mesma produção.

